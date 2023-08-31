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الخميس، 31-08-2023 03:24 م

"الصحة" تطلع على تجربة "الخدمة المدنية" بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

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الوكيل الإخباري - اطلع وفد من وزارة الصحة خلال زيارته لديوان الخدمة المدنية، على تجربة الديوان في التنافس للحصول على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

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وأكد رئيس فريق معيار المعرفة في الديوان محمد ياسين استعداد الأجهزة الحكومية للتعاون ضمن مفهوم الشراكات والدور المجتمعي لها وسعيها لتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن نظام إدارة المعرفة في ديوان الخدمة المدنية يهدف إلى تطوير خطة إدارة المعرفة والتعلم المؤسسي، لبناء مؤسسة متعلمة ذكية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.


وجرى خلال اللقاء عقد مقارنات لمعيار إدارة المعرفة، لاطلاع المشاركين على آليات تحقيق معايير إدارة المعرفة، تماشيا مع أهداف القطاع الحكومي وصولًا إلى بناء قدرات الموظفين وتطويرها، بهدف نشر مفهوم ثقافة المعرفة ومتطلباتها ومراحلها وأدوات تطبيقها واستراتيجيات إدارتها، إضافة إلى كيفية تسخير هذه الأدوات والاستفادة من مصادر المعرفة المتوفرة في ديوان الخدمة وتوظيفها في تطوير عمل القطاع الحكومي بحيث يكون الموظف جزءا من إدارة المعرفة.


وتطرق اللقاء الى استراتيجيات إدارة المعرفة وأنواعها واتخاذ القرارات، وكيفية نقل الخبرات المتوفرة في الديوان للمشاركين من الوزارة، إلى جانب عرض نظام إدارة المعرفة الخاص بديوان الخدمة المدنية، وآلية عمله وما يقدمه من خدمات تسهل العملية المؤسسية للموظفين.


من جهتها، أكدت مستشار جائزة التميز بوزارة الصحة المهندسة سلوى النوايسة، أهمية هذه الزيارات للاطلاع على التجارب الناجحة وتبادل الخبرات وبما ينعكس إيجابا على جودة العمل والخدمات، مشيدة بالمستوى المتقدم والجهود التي يبذلها الديوان لمأسسة معايير الجائزة في جوانب عمل الديوان كافة.

 




 

 


 

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