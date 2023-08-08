الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية تمديد فترة إعداد ملفات المترشحين لجائزة الموظف المثالي في دورتها الخامسة لعام 2023.

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وقال رئيس ديوان الخدمة المدينة بالإنابة المهندس مبارك الخلايلة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الديوان عمم على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، بتمديد فترة إعداد ملف الترشح من قبل الموظفين الراغبين بالترشح للجائزة حتى الساعة الثانية ظهرا من يوم الخميس المقبل، عبر النظام الإلكتروني الخاص بالجائزة .



وبين الخلايلة أن الغاية من التمديد، هي إتاحة الفرصة للذين لم يتمكنوا من إنهاء ملفاتهم خلال الفترة المحددة سابقاً.



وأضاف أنه بإمكان الموظفين المترشحين الذين انهوا رفع ملفاتهم واعتمدوها على النظام الإلكتروني للجائزة، ولديهم الرغبة في التعديل على ملفاتهم التواصل مع أمانة سر الجائزة، من خلال البريد الإلكتروني المدرج ضمن الموقع الإلكتروني للجائزة لغايات فك اعتماد الملف وإتاحة التعديل.