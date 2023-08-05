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السبت، 05-08-2023 10:41 ص

لدغة عقرب لوريس السام تقتل طفلة في العقبة

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الوكيل الإخباري - توفيت صباح اليوم طفلة (٦ سنوات) إثر تعرضها للدغة عقرب لوريس بمنطقة أبو خشيبة في العقبة، وفق ما أفاد به خبير الأفاعي أسد الجيزاوي.اضافة اعلان


وقال الجيزاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطفلة تعرضت للدغة بيدها قبل أن يتم نقلها إلى أقرب مركز صحي ومن ثم إلى مستشفى الأمير هاشم قبل أن تفارق الحياة داخل العناية الحثيثة.

وأضاف أن المصل المضاد للدغة العقرب غير متوفر لدى وزارة الصحة وهو موجود لدى المتطوعين وهو على استعداد لتأمينه في حال استدعت الحاجة.

وأشار الجيزاوي إلى أن أخطر نوعين من العقارب في الأردن هما العقرب ذخين الذيل (لونه أسود بالكامل وذيله أشقر)، وعقرب لوريس (لونه أسود بالكامل وذيله أسود)، داعيا إلى الحذر وعدم محاولة الإمساك بالعقارب أو الأفاعي.

وبيّن أن لديه كميات كافية من الأمصال المضادة للدغات أفعى فلسطين ولدغات العقارب لوجه الله تعالى ولخدمة المواطنين، داعيا إياهم للتواصل معه في حال رصد أفعى سامة أو التعرض لحالات لدغ من أفاعٍ خطيرة عبر الرقم (0799045985).

 




 

 


 

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