الصحة تعمم بزيادة فحوصات الـ (PCR)

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت وزارة الصحة أنها ستقوم بعمل حملة وطنية لزيادة عدد فحوصات "PCR" لعكس الوضع الوبائي في المملكة.



ونص التعميم الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري على أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انخفاضا في أعداد عينات "PCR" المسحوبة من جميع محطات فحص الرصد لـ covid-19 ، وأنه نظرا لارتفاع عدد الحالات المرضية في بعض دول العالم وبناء على توصيات اللجنة الوطنية للأوبئة تقررت تلك الحملة اعتبارا من 10-1-2023

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