الصحة: تعيين 500 طبيب عام

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة إنها دعت أمس الأربعاء 132 طبيباً من المرشحين للتعيين بوظيفة طبيب عام على جدول التشكيلات لاستكمال إجراءات تعيينهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وذلك كونهم قد استوفوا شروط التعيين المتضمنة اجتيازهم لامتحان ديوان الخدمة المدنية والمقابلة.



وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه وبعد عطلة عيد الأضحى المبارك ستقوم بدعوة 19 طبيبا؛ لاستكمال إجراءات تعيينهم بوظيفة طبيب عام، كما سيتم الإعلان من قبل ديوان الخدمة المدنية عن عقد امتحانات الديوان لغايات تعيين 349 طبيبا عاما، ليصل عدد الأطباء المنوي تعيينهم على كادر وزارة الصحة هذا العام إلى 500 طبيب عام ليحلوا مكان الأطباء الذين سيتم إلحاقهم ببرامج الإقامة (الاختصاص).

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