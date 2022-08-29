الصحة تفتح باب التسجيل في كليتي رفيدة الأسلمية ونسيبة المازنية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، عن فتح باب التسجيل للقبول في كليات التمريض والقبالة المهن الطبية المساندة التابعة للوزارة، للعام الدراسي 2022/ 2023.

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وتقدم طلبات القبول في كلية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة، وكلية نسيبة المازنية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة، في تخصصات؛ القبالة، وتكنولوجيا الأشعة، والسجل الطبي، والتخدير والإنعاش، والمراقبة الصحية، والتعقيم.



ويبدأ استقبال طلبات الالتحاق بالدراسة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 ولغاية يوم الخميس الموافق 8/9/2022.



وتالياً التفاصيل:



