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الخميس، 17-02-2022 09:40 ص

الصحة تنفي وجود توجه لبيع لقاحات كورونا في الصيدليات

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الوكيل الإخباري - نفى مصدر مطلع في وزارة الصحة وجود توجه لإتاحة بيع اللقاحات المضادة لكورونا في الصيدليات.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن البرنامج الوطني للتطعيم والذي انطلق في كانون الثاني 2021 سيبقى مجاني لأي شخص موجود على الأراضي الأردنية ويرغب بالحصول على اللقاح.

 

وأضاف أن اللقاحات التي تعطى داخل المستشفيات الخاصة تكون تحت إشراف وزارة الصحة وتعطى بشكل مجاني للمواطنين.

 

وأشار إلى أن الوزارة تعلن بشكل يومي أسماء وأماكن مراكز التطعيم داخل الأردن ويستطيع أي شخص الحصول على اللقاح من أي مكان يرغب به.

 

وبيّن أن عملية إعطاء اللقاحات يجب أن تبقى منظمة تحت إشراف الوزارة، وكذلك لغايات منح شهادات التطعيم والتي ترتبط بالدخول للمنشآت أو لغايات السفر.

 

وتلقى نحو 4651041 شخص جرعة أولى من اللقاحات، فيما بلغ عدد متلقي جرعتي اللقاح نحو 4323548 شخص حتى أمس الأربعاء بحسب أرقام وزارة الصحة.

 

 

 




 

 


 

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