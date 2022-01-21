أكثر من 40 ألف إصابة نشطة بكورونا حتى صباح الجمعة

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 40 ألفا و31 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح الجمعة. اضافة اعلان





ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 13 ألفا و43 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 15 حالة وفاة الخميس.



وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و123 ألفا و686 إصابة.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و70 ألفاً و710 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 343 مليون و332 ألفا و219 حالة، شفي منها 276 مليوناً و436 ألفا و272 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و593 ألفا و695 حالة وفاة حول العالم.



