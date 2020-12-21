الصحة توضح للوكيل : اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون بجرعتين

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح الدكتور وائل الهياجنة أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة ومسؤول ملف كورونا في تصريح خاص للوكيل الاخباري حقيقة عدد جرعات لقاح فيروس كورونا حال وصوله الى المملكة .

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وقال الهياجنة ان عدد الجرعات التي يجب ان ياخذها الشخص ليست جرعة واحدة كما يشاع بل هناك الجرعة الاولى والثانية يتم اخذها بفاصل زمني سيتم تحديده بحيث ان المعتمد عالميا لاخذ اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون بهذه الطريقة.

وكانت مصادر في وزارة الصحة قد اوضحت ان المملكة قد وقعت اتفاقيات مع شركات عدة للحصول على لقاح كورونا الذي من المنتظر ان يصل المملكة مطلع العام القادم 2021 .



