بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الخميس ، 66.8 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.6 دينارا للغرام.
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