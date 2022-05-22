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الصحة: فحص للعاملات القادمات من أفريقيا في حال الإشتباه بجدري القرود

الأحد، 22-05-2022 02:00 م

الصحة: فحص للعاملات القادمات من أفريقيا في حال الإشتباه بجدري القرود

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أوضح مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة، بشأن العاملات في المنازل القادمات من الدول الأفريقية أنه سيتم إجراء فحص الـ PCR لأية خادمة مشتبه إصابتها بـ فيروس جدري القرود أي تظهر عليها الأعراض "بحسب تعريف الحالة المشتبهة أو المحتملة أو المؤكدة الواردة في تعميم أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول.

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وأضاف المقابلة، اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري" أن آلية انتقال العدوى من شخص لآخر ليست سهلة وقد تحتاج لمخالطة شخص لآخر لفترة طويلة جداً .


وكانت وزارة الصحة أكدت على المعابر الحدودية والمطارات و فرق التقصي الوبائي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، بضرورة متابعة أي حالة اشتباه لأعراض مرض "جدري القرود" .


 




 

 


 

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