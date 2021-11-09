الصحة: فلاتر غسيل الكلى المستخدمة في مستشفيات الوزارة سليمة

الوكيل الاخباري - قال رئيس اختصاص الكلى في وزارة الصحة الدكتور خالد زايد ان عدد مرضى الفشل الكلوي المزمن والذين يتلقون العلاج في وحدات غسيل الكلى في مستشفيات وزارة الصحة وفي وحدات غسيل الكلى المستأجرة لحساب وزارة الصحة من المستشفيات الخاصة يقارب ألفي مريض.



وأشار في تصريح صحفي أنّ هؤلاء المرضى يتلقون العلاج من خلال جلسات لغسيل الكلى على اجهزة الكلية الاصطناعية وبواقع ١٣ جلسة تقريبا للمريض في الشهر الواحد.



وأوضح زايد أنه وفي كل جلسة يتم استعمال فلتر لكل مريض وبقياسات تختلف من مريض لأخر وبحسب الوضع الصحي له.



وأكد ان جميع هذه الفلاتر هي آمنة ويتم شراؤها من قبل وزارة الصحة بموجب عطاءات يتم طرحها بما يتفق مع أحكام نظام اللوازم العامة من حيث المواصفات الموضوعة والمفاضلة بين الأسعار، وإنّ هذه الفلاتر حاصلة على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء قبل أن يتم استخدامها من قبل الوزارة.



كما أشار إلى أن العديد من المستشفيات والمؤسسات الطبية تستخدم نفس أنواع الفلاتر التي تستخدمها مستشفيات وزارة الصحة.

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