الصحة : لا زيادة مضطردة في حالات الدخول إلى المستشفيات

الوكيل الاخباري -

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قال أمين وزارة الصحة لشون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن لا زيادة مضطردة في حالات الدخول إلى المستشفيات رغم تزايد أعداد الإصابات.وأضاف في حديث للتلفزيوني الأردني، مساء الثلاثاء، أنه لولا المطاعيم لرأيت المستشفيات ملأة بالمرضى.وبين أن التركيز جرى خلال الأيام الماضية على إعطاء الجرعة الثانية، خاصة بعد انتشار المتحور دلتا ويصبح سائدا في المجتمع، مبيناً أن نسبة المناعة التي تقدمها المطاعيم في الجرعة الأولى ضد المتحور لا تتجاوز 33%، بينما في حالة تلقي الأشخاص للجرعة الثانية فإن نسبة المناعة ترتفع إلى 85%.