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الأربعاء، 02-02-2022 02:45 م

الصحة: لا يمكن إصابة الشخص الواحد بالنوعين من متحور أوميكرون

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الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي إنه لا يمكن أن يصاب الشخص الواحد بالنوعين من متحور أوميكرون. 

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واكد البلبيسي لـ " الوكيل الاخباري" ان النوعين من المتحور لهما ذات الأعراض و التأثير والانتشار.


وأكد أنه يمكن الكشف عن متحور أوميكرون بنوعيه من خلال فحوصات الـ PCR العادي، مشيرا إلى أن إطلاق مسمى خفي على النوع الثاني ليس علمياً.


وأوضح أن البروتوكول الصحي لمن يصاب بالنوع الثاني الجديد لا يختلف عن البروتوكول الاعتيادي المتبع. 

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