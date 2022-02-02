الصحة: لا يمكن إصابة الشخص الواحد بالنوعين من متحور أوميكرون

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي إنه لا يمكن أن يصاب الشخص الواحد بالنوعين من متحور أوميكرون.
واكد البلبيسي لـ " الوكيل الاخباري" ان النوعين من المتحور لهما ذات الأعراض و التأثير والانتشار.
وأكد أنه يمكن الكشف عن متحور أوميكرون بنوعيه من خلال فحوصات الـ PCR العادي، مشيرا إلى أن إطلاق مسمى خفي على النوع الثاني ليس علمياً.
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وأوضح أن البروتوكول الصحي لمن يصاب بالنوع الثاني الجديد لا يختلف عن البروتوكول الاعتيادي المتبع.
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