الصحة: لا يمكن إصابة الشخص الواحد بالنوعين من متحور أوميكرون

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي إنه لا يمكن أن يصاب الشخص الواحد بالنوعين من متحور أوميكرون.

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واكد البلبيسي لـ " الوكيل الاخباري" ان النوعين من المتحور لهما ذات الأعراض و التأثير والانتشار.



وأكد أنه يمكن الكشف عن متحور أوميكرون بنوعيه من خلال فحوصات الـ PCR العادي، مشيرا إلى أن إطلاق مسمى خفي على النوع الثاني ليس علمياً.