الصحة: 108 أطفال تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، السبت، إن 108 أطفال تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما.

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وأضاف، أن "نحو 23 طفلاً تلقوا الجرعتين في مركز بالمدينة الرياضية في عمّان".

وطالب البلبيسي أولياء الأمور بالموافقة على تلقي أبنائهم للقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وأشار إلى أن الوضع الوبائي "جيد" في المملكة، موضحاً أن أعداد الإصابات بالفيروس تنخفض، كما أن أعداد الحالات التي تتلقى العلاج داخل المستشفيات قليلة جداً.



وأكّد البلبيسي ضرورة الالتزام بلبس الكمامة، وتلقي اللقاح، وخاصة الجرعة الثالثة التي ترفع نسبة المناعة، لافتاً إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية "ليس بالشكل المطلوب".





