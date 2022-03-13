الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

هل تعتمد السعودية الهوية الصحية لإثبات تحصين المعتمر من كورونا ؟

مجموعة السبع تطالب بهذا الإجراء لتجنب أزمة غذاء عالمية

الصحة: 108 أطفال تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أوكرانيا تحظر تصدير الأسمدة

روسيا تواصل إغلاق سوق الأوراق المالية الأسبوع الجاري

الصحة المصرية: انتهاء ذروة موجة كورونا الخامسة وإلغاء البيان اليومي نجاح للدولة

وفيات الأحد 13-3-2022

استقرار سعر البندورة والخيار اليوم في السوق المركزي

القطاع التجاري يطالب بتأجيل أقساط البنوك خلال رمضان

شركات طاقة روسية قد تتخلف عن سداد ديونها

الأحد، 13-03-2022 09:42 ص

الصحة: 108 أطفال تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

لقاح 4


الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، السبت، إن 108 أطفال تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما.

اضافة اعلان


وأضاف، أن "نحو 23 طفلاً تلقوا الجرعتين في مركز بالمدينة الرياضية في عمّان".
وطالب البلبيسي أولياء الأمور بالموافقة على تلقي أبنائهم للقاحات المضادة لفيروس كورونا.


وأشار إلى أن الوضع الوبائي "جيد" في المملكة، موضحاً أن أعداد الإصابات بالفيروس تنخفض، كما أن أعداد الحالات التي تتلقى العلاج داخل المستشفيات قليلة جداً.


وأكّد البلبيسي ضرورة الالتزام بلبس الكمامة، وتلقي اللقاح، وخاصة الجرعة الثالثة التي ترفع نسبة المناعة، لافتاً إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية "ليس بالشكل المطلوب".



 




 

 


 

إقرأ ايضا
307001

هل تعتمد السعودية الهوية الصحية لإثبات تحصين المعتمر من كورونا ؟

خضار 3

استقرار سعر البندورة والخيار اليوم في السوق المركزي

9

أزمة خانقة على شارع الأردن اليوم الأحد

الجامعة الاردنية 2

مدعوون للمقابلة الشخصية في الجامعة الأردنية - أسماء

ww

جمعية مساندة تنظم ندوة حول النساء والتمكين الرقمي

3202210205513619614156

الكرك : ورشة تناقش دور رؤساء البلديات ومجالس المحافظات بإحداث التنمية

أخبار متعلقة
0L5A1599 - Copy

الاردن يتخطى حاجز 1.5 مليون اصابة بكورونا

كورونا الوكيل

تسجيل 22 وفاة و 18477 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

وزارة الصحة 2)

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الثلاثاء - اسماء

كورونا 7

إصابات كورونا تعاود الارتفاع في الاردن

كورونا الوكيل

31 وفاة و 17550 اصابة جديدة بكورونا في الاردن اليوم

كورونا 6

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم السبت - اسماء