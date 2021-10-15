الصحفيون يدلون بأصواتهم لانتخاب مجلسهم الـ31 اليوم

الوكيل الإخباري - يدلي الصحفيون اليوم الجمعة، بأصواتهم في انتخابات مجلس نقابتهم الحادي والثلاثين الذي يتألف من نقيب ونائب نقيب و9 أعضاء مجلس في أول انتخابات نقابية منذ بدء جائحة كورونا.

اضافة اعلان



وبموجب قانون النقابة يجب حضور "نصف الأعضاء المسددين + 1، أي 572 من أعضاء الهيئة العامة من أجل عقد الاجتماع في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين الرياضية الساعة 10 صباحا، وبخلاف ذلك يؤجل الاجتماع إلى الجمعة التالية بمن يحضر. ويتنافس ثلاثة مترشحين على مركز النقيب، وهم راكان السعايدة، فلحة بريزات، وطارق المومني، كما يتنافس 4 آخرون على مركز نائب النقيب، بالإضافة إلى 30 زميلا وزميلة لعضوية المجلس.



وأنهت النقابة الترتيبات والإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التي سيكون فرز الأصوات فيها إلكترونيا لأول مرة في تاريخ النقابة، ووفق بروتوكول صحي للوقاية من فيروس كورونا يلزم المجتمعين بمرور 12 يوما على الأقل على تلقي الجرعة الأولى للمطعوم المضاد لفيروس كورونا أو فحص (بي سي أر) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة.



ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة التقريرين المالي والإداري عن عامي 2019 و2020، مع توصية بإجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي، فضلا عن عرض ومناقشة مشروع نظام جائزة الحسين للإبداع الصحفي، ثم إجراء الانتخابات.



وتضم النقابة في عضويتها جميع الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية، ووكالات الأنباء المعتمدة، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومراسلي الصحف الخارجية.

