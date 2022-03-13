الصفدي: أمن العراق ركيزة لأمن المنطقة

الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاحد، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، دان خلاله الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل في إقليم كردستان-العراق.

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وأكّد الصفدي أن أمن العراق ركيزة لأمن المنطقة، مشددا على تضامن الأردن المُطلق مع العراق في مُواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره.





وقال في تغريدةٍ نُشرت على حسابه على "تويتر" : نُدين الهجوم الصاروخي على أربيل ونستنكره خرقاً لسيادة العراق الشقيق واعتداء على أمن مواطنيه.

ندين الهجوم الصاروخي الغاشم على #أربيل ونستنكره خرقا لسيادة #العراق الشقيق واعتداء على أمن مواطنيه. اتصلت بمعالي الأخ @Fuad_Hussein1 مؤكدا تضامن المملكة المطلق مع العراق في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره. أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن المنطقة. March 13, 2022

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