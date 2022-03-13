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الأحد، 13-03-2022 02:36 م

الصفدي: أمن العراق ركيزة لأمن المنطقة

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الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاحد، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، دان خلاله الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل في إقليم كردستان-العراق.

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وأكّد الصفدي أن أمن العراق ركيزة لأمن المنطقة، مشددا على تضامن الأردن المُطلق مع العراق في مُواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره.


وقال في تغريدةٍ نُشرت على حسابه على "تويتر" : نُدين الهجوم الصاروخي على أربيل ونستنكره خرقاً لسيادة العراق الشقيق واعتداء على أمن مواطنيه.

 

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