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الأحد، 21-03-2021 01:00 م

جاءت لتأطير التعاون الدفاعي

الصفدي : الاتفاقية الدفاعية مع أميركا لا تمس سيادتنا

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أيمن الصفدي


الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، إن الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة جاءت لتأطير التعاون الدفاعي وليس فيها أي انتقاص من السيادة.

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وأكّد الصفدي خلال جلسة لمجلس النواب، أن "الاتفاقية لا تخول القوات الأميركية القيام بأعمال قتالية داخل الأردن".


وتابع: "الاتفاقية جاءت لتؤطر برامج الدفاع التي تعود إلى سنوات طويلة، وليس فيها أي انتقاص للسيادة، الاتفاقية تنص بشكل واضح على أن البلدين يحترمان سيادة بعضهما بعضا".


وأوضح الوزير أن كل بنود الاتفاقية ملتزمة بالقوانين الوطنية وملتزمة القوانين العالمية المستقرة، وملتزمة باتفاقية فيينا التي تحدد العلاقات ما بين الدول.


"الاتفاقية لا تخول القوات الأميركية القيام بأي أعمال قتالية داخل المملكة، وهي كلها في إطار التدريب والقرار السيادي لكل ما تقوم به هو للمملكة الأردنية الهاشمية، كما تنص بنود الاتفاقية أن التعاون الأمني والعسكري بين الولايات المتحدة والمملكة"، وفق الصفدي.


وأشار إلى أن "الاتفاقية هي تعاون يعود لعقود طويلة معظم هذا التعاون هو في إطار التدريب وفي إطار التعاون في مواجهة الإرهاب الذي يشكل خطرا علينا جميعا والذي شارك العالم كله في جهود محاربته".


ولفت الوزير إلى أن "الولايات المتحدة تقدم للأردن على مدى سنوات ما استقر على حوالي 425 مليون دولار سنويا، وعند التحدث عن إعفاءات ضريبية هذه الإعفاءات لا تمس خزينة الدولة بشيء، الإعفاءات الضريبية هي للبرامج الممولة من الولايات المتحدة، وكل هذه الاعفاءات تأتي في إطار القانون الدولي وفي إطار اتفاقية فيينا".


وقال إن "مفاوضات مطولة جرت حول هذا الموضوع تتضمن الاتفاقية 19 مادة وملحق لتحديد الوضع القانوني للقوات الأميركية والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأميركية ولتنظم العلاقة بين قواتنا المسلحة الباسلة والقوات الأميركية".

 

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