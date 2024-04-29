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الإثنين، 29-04-2024 02:33 م

العمل تنظم ورشة توعوية بالأنظمة الجديدة للسلامة والصحة المهنية في العقبة

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الوكيل الاخباري- افتتح مدير مديرية عمل العقبة الدكتور عاطف الحمران  فعاليات الورشة التدريبية التي عقدت في غرفة تجارة محافظة العقبة ، بحضور ممثلين عن شركات ومؤسسات القطاع الخاص. 

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وأكد الحمران على أهمية تشريعات الصحة والسلامة المهنية وضرورة التشاركية ما بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص للوصول الى تطبيق هذه التشريعات على الوجه الأمثل مما يضمن تحسين بيئة العمل وحماية العاملين من المخاطر والمحافظة على الموارد البشرية والمادية وتقليل التكاليف.


واستعرض رئيس قسم السلامة والصحة المهنية في الوزارة احمد ابو الفيلات من وزارة العمل تفاصيل الأنظمة الجديدة للسلامة والصحة المهنية والتعليمات التي صدرت بموجبها.


كما قدمت رئيس قسم السلامة والصحة المهنية هبه البزايعة شرحا تفصيليا عن نظام السلامة والصحة المهنية  ونظام الوقاية من الاخطار المهنية في المؤسسات ونظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين وتحديد أنواع المخاطر في المؤسسات، إضافة إلى شرح تفاصيل نظام العناية الطبية والعلاجية ومعايير درجة خطورة النشاط الاقتصادي.


كما قدم كل من مفتش السلامة والصحة المهنية ايمن ماجد عبيد الله والمهندس معتز ابو يعقوب شرحا تفصيليا لتعليمات تصنيف وتحديد درجة الخطورة وتعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل وجميع التعليمات الصادرة بمقتضى الأنظمة السابقة.


وفي ختام الورشة دار نقاش موسع مع ممثلي الشركات والمؤسسات الحاضرين حول مضامين تلك الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها بهدف تعزيز الوعي لدى أصحاب العمل بخصوصها.


 




 

 


 

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