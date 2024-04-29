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الإثنين، 29-04-2024 02:20 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض مناطق وادي الأردن يوم غد الثلاثاء، لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيس.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن الفصل سيبدأ من 9 صباحاً وحتى 3:30 عصراً، عن مناطق بلدة البلاونة، والبلاونة الزراعي، وخزما وجزء من ضرار، وجزء من أبو عبيدة، ومدرسة عامر بن الجراح الثانوية للبنين، ومدرسة البلاونة الثانوية للبنات، ومركز صحي ضرار، وآبار السماحيات، وكفرنجة، وراجب الجديد، واسماك الناطور، ومضخة وادي راجب، وجمعية المنظمة التعاونية للأسماك، ودلال عطية، وحسن الناطور.

 




 

 


 

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