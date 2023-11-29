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الأربعاء، 29-11-2023 08:52 م

الصفدي: زوال الاحتلال هو طريق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن زوال الاحتلال هو طريق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة.

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وقال الصفدي خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن من يريد حماية شعبه لا يسرق حقوق شعب آخر ولا يستعمر أرض شعب آخر ولا يقتل أطفاله.

 

وأضاف أن العرب قدموا طرحا كاملا لسلام شامل ينعم فيه الفلسطينيون والإسرائيليون بالأمن.

 

وأشار الصفدي إلى أن الحل يكمن بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية على حدود الرابع من حزيران 1967، لافتا إلى أن سبيل السلام هو اعتماد مجلس الأمن قرارا ملزما يعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

 

وبيّن أن هناك من يبرر العدوانية الإسرائيلية باعتبارها دفاعا عن النفس، وأن إسرائيل اعتبرت صمت مجلس الأمن الدولي تغطية على جرائمها.

 

وتابع الصفدي أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة والسلام وإقامة دولته، مؤكدا أن الرغبة بالحياة أكبر من أي أمر آخر.

 

ودعا المجتمع الدولي للتضامن بشكل حقيقي مع الشعب الفلسطيني وإنهاء سفك دمائه في غزة والضفة الغربية.

 

وأوضح أن الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان ونحن نريد سلاما شاملا وعادلا.

 




 

 


 

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