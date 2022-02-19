الصفدي: "لا سلام" بدون حل الدولتين.. والأزمة السورية حلُّها "سياسي"

الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، لقاءاتٍ مع عددٍ من رؤساء الوفود ووزراء الخارجية والمسؤولين المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن. اضافة اعلان





وركّزت اللقاءات على بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، والخطوات والبرامج التي يجري تنفيذها لتوسعة آفاق التعاون في مختلف المجالات خدمةً للمصالح المشتركة.



وبحث الصفدي والمسؤولون الذين التقاهم المستجدات الإقليمية، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية والتأكيد على حل الدولتين، وجهود حلّ الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وتناولت اللقاءات الجهود المبذولة للتوصل لحلٍ سياسي للأزمة السورية، والأوضاع في اليمن، ودعم العراق ولبنان، وقضايا اللاجئين، وجهود محاربة الإرهاب، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وشملت لقاءات الصفدي اجتماعاتٍ مع نظرائه وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، ووزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية الكسندر شالينبيرغ، ووزير خارجية ووزير دفاع جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني، ووزير خارجية جمهورية سلوڤينيا الدكتور أنزي لوغار، ووزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية بويار عثماني، ووزير خارجية جمهورية لاتفيا إدغار رينكوفيش.