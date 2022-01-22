السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

بريطانيا تسجل 297 وفاة ونحو 79 ألف إصابة بفيروس كورونا

السبت، 22-01-2022 09:14 ص

الأرصاد: مؤشرات على تساقط الثلوج مع نهاية الاسبوع الحالي

M63A9422


الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إنه يوجد مؤشرات جيدة لتساقط الثلوج نهاية الأسبوع الحالي، اثر كتلة هوائية تتمركز الآن قرب البحر الأبيض المتوسط، ما سوف يؤدي إلى اندفاع هواء بارد صوب المملكة، وبالتالي يتشكل منخفض آخر نهاية الأسبوع.

اضافة اعلان


وأضاف آل خطاب، أنّ الفترة الزمنية للمنخفض ستستمر من الأربعاء المقبل حتى السبت المقبل، لافتا إلى أن المؤشرات الثلجية تحتاج إلى مراقبة أكثر، منوها إلى أن المنخفض سيجلب تساقط مطري جيد بالإضافة إلى أجواء باردة جدا.


وعن المنخفض الذي سيؤثر غدا الأحد على الأردن، قال آل خطاب إن المملكة تتأثر مساء الأحد بكتلة هوائية شديدة البرودة تتمركز فوق تركيا.


وأشار إلى أن المنخفض سيؤثر على شمال ووسط المملكة، ليبدأ التساقط المطري مساء الأحد في الشمال وينتقل تدريجيا إلى وسط المملكة، موضحا أن الأمطار ستكون ما بين غزيرة ومتوسطة.


ونوه إلى أن الحالة الجوية ستستمر حتى مساء الإثنين، إذ سيكون التأثير لمدة 24 ساعة فقط، مع الإشارة إلى أن أغلب الأيام المتبقية من الشهر الجاري ستكون ماطرة.


واوضح أنه من غير المستبعد تساقط زخات ثلجية على مرتفعات رأس منيف في عجلون خلال الساعات الباكرة من يوم الإثنين المقبل، مؤكدا أنها لن تؤدي إلى تراكمات ثلجية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

120221318717478086894

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

thumbs_b_c_9034ddc096f7d95191f0e3ca8aee99cf

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

f

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

مبنى رئاسة الوزراء

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

12022229957983761276

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

أخبار متعلقة
0L5A9898 - Copy

تعرّف على كميات الهطول المطري خلال المنخفض

1 (42)

47 ألف مكالمة للأمن العام خلال المنخفض

b7cfb862-92de-49e9-972d-2848fb535dce

الاردن يشارك في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء التنمية العرب

fe7c63ea-7475-486c-bed3-c4c9a3e6e683

منتدى قطاع العدالة يضع تطلعاته القادمة لتعزيز مكافحة المخدرات

1220217113040558442762

الشبول: 100 حالة مشتبه بإصابتها بمتحور أوميكرون

0L5A8806

مصدر للوكيل: بدء ربط وتزويد لبنان بالكهرباء خلال أيام