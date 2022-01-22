الأرصاد: مؤشرات على تساقط الثلوج مع نهاية الاسبوع الحالي

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إنه يوجد مؤشرات جيدة لتساقط الثلوج نهاية الأسبوع الحالي، اثر كتلة هوائية تتمركز الآن قرب البحر الأبيض المتوسط، ما سوف يؤدي إلى اندفاع هواء بارد صوب المملكة، وبالتالي يتشكل منخفض آخر نهاية الأسبوع.

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وأضاف آل خطاب، أنّ الفترة الزمنية للمنخفض ستستمر من الأربعاء المقبل حتى السبت المقبل، لافتا إلى أن المؤشرات الثلجية تحتاج إلى مراقبة أكثر، منوها إلى أن المنخفض سيجلب تساقط مطري جيد بالإضافة إلى أجواء باردة جدا.



وعن المنخفض الذي سيؤثر غدا الأحد على الأردن، قال آل خطاب إن المملكة تتأثر مساء الأحد بكتلة هوائية شديدة البرودة تتمركز فوق تركيا.



وأشار إلى أن المنخفض سيؤثر على شمال ووسط المملكة، ليبدأ التساقط المطري مساء الأحد في الشمال وينتقل تدريجيا إلى وسط المملكة، موضحا أن الأمطار ستكون ما بين غزيرة ومتوسطة.



ونوه إلى أن الحالة الجوية ستستمر حتى مساء الإثنين، إذ سيكون التأثير لمدة 24 ساعة فقط، مع الإشارة إلى أن أغلب الأيام المتبقية من الشهر الجاري ستكون ماطرة.



واوضح أنه من غير المستبعد تساقط زخات ثلجية على مرتفعات رأس منيف في عجلون خلال الساعات الباكرة من يوم الإثنين المقبل، مؤكدا أنها لن تؤدي إلى تراكمات ثلجية.





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