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الصفدي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

الجمعة، 18-02-2022 09:44 م

الصفدي يلتقي مع وزراء خارجية دول على هامش مؤتمر ميونخ

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الوكيل الإخباري - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في مؤتمر ميونخ للأمن الذي بدأ أعماله اليوم الجمعة.

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وعقد الصفدي على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات مع عددٍ من رؤساء الوفود ووزراء الخارجية المُشاركين في المؤتمر.


وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافةً إلى عديد قضايا إقليمية، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لتفعيل العملية السلمية وإطلاق مفاوضات فاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.


وبحث الصفدي والمسؤولين الذين التقاهم أيضاً الجهود المبذولة للتوصل لحل للأزمة السورية، ودعم العراق ولبنان، وقضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، وقضايا إقليمية ودولية أخرى ذات اهتمامٍ مشترك.


وشملت اللقاءات اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس وزراء جمهورية كوسوفو ألبين كورتي، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جورجيا ديفيد زالكالياني، ووزير خارجية مملكة السويد آن ليندي، ووزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو، ووزير الدولة في وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية توبياس ليندنر، ومفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والإدارة يوهانس هان، والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، بالإضافة إلى رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده.


ويُشارك الصفدي يوم غدٍ في ندوةٍ حول الشرق الأوسط والتي يُشارك فيها أيضاً وزير خارجية المملكة العربية السعودية وتديرها المدير التنفيذي للشؤون الدولية في مؤسسة كوربر الألمانية.


 




 

 


 

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