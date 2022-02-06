كريشان: للبلديات دور رئيسي في تعزيز الأمن الوطني السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني

الوكيل الاخباري - ألقى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية الأحد، محاضرة للدارسين في دورة الدفاع 19 بعنوان "دور وزارة الإدارة المحلية والبلديات في ترسيخ وتعزيز الأمن الوطني"، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئه التوجيه فيها.

اضافة اعلان



وقال كريشان خلال المحاضرة: "إن دور البلديات ليس خدماتياً أو تنموياً فقط بل هو دور رئيسي في تعزيز الأمن الوطني السياسي والاقتصادي والتنموي والعسكري والأمني والمجتمعي والعشائري، لأن رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات هم الرديف الميداني المدني والحقيقي الأول لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، خاصة في الحروب والأزمات والكوارث والجوائح وغيرها لأن البلديات بخارطتها الجغرافية والخدماتية والتنموية تغطي معظم مناطق المملكة وهي أيضاً الأقرب إلى نبض المواطن وتعرف عن قرب احتياجاته وتطلعاته".



وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية على أن البلديات هي رديف الأمن الوطني في الأزمات وأوقات الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، لأنها تمتلك الخبرات والكفاءات والكوادر والأجهزة والآليات والبرامج التي تعطيها القوّة لتكون شريكاً حقيقياً في الأمن الوطن جنباً إلى جنب مع الأجهزة الوطنية الأخرى.



وأشار كريشان إلى أن البلديات وقفت إلى جانب الجيش الصحي الأبيض خلال أزمة كورونا بكافة إمكانياتها للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، واستطاعت النجاح في أن تكون شريكاً وطنياً في التصدي لأزمة كورونا.



وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع أجاب خلاله الضيف عن أسئلة واستفسارات الدارسين.