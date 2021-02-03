الصفدي : ندرس احضار اللقاح الروسي ضد كورونا للمملكة

الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية ايمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان اللقاء ياتي في اطار تطوير التعاون الثنائي بين الاردن وروسيا .

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واضاف الصفدي انه تم بحث امكانية توفير لقاح كورونا الروسي للمواطنين واللاجئين في المملكة .

واشار ان الاردن وروسيا تشددان على ضرورة حل القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين .

وحول الازمة السورية قال الصفدي انه لا بد من وجود دور عربي فاعل لحل الازمة في سوريا .

وقال الصفدي ان دور الولايات المتحدة في عملية المفاوضات قيادي وسيتم العمل مع الادارة الامريكية الجديدة لحل القضية الفلسطينية .



