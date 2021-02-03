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تحذير أمني هام للأردنيين

الأربعاء، 03-02-2021 12:42 م

الصفدي : ندرس احضار اللقاح الروسي ضد كورونا للمملكة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية ايمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان اللقاء ياتي في اطار تطوير التعاون الثنائي بين الاردن وروسيا . 

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واضاف الصفدي انه تم بحث امكانية توفير لقاح كورونا الروسي للمواطنين واللاجئين في المملكة .

 

واشار ان الاردن وروسيا تشددان على ضرورة حل القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين . 

 

وحول الازمة السورية قال الصفدي انه لا بد من وجود دور عربي فاعل لحل الازمة في سوريا . 

 

وقال الصفدي ان دور الولايات المتحدة في عملية المفاوضات قيادي وسيتم العمل مع الادارة الامريكية الجديدة لحل القضية الفلسطينية . 

 

 


 




 

 


 

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