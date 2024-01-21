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الأحد، 21-01-2024 11:41 م

الصفدي يؤكد ضرورة امتثال إسرائيل للارادة الدولية لوقف الحرب

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الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، في بداية زيارة عمل يقوم بها إلى بروكسل، وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في اجتماعات بحثت تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لبلورة موقف دولي حازم ومؤثر لوقف الحرب وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية.

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وشدد الصفدي، خلال اللقاءات، على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة ضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.


كما شدد الصفدي على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وعلى رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل وطنهم أو إلى خارجه.

 

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