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الإثنين، 15-01-2024 04:50 م

الصفدي يشدد على ضرورة عمل المجتمع الدولي على وقف الحرب في غزة

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الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، في اجتماع تناول تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على القطاع.

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وشدد الصفدي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل على وقف الحرب والكارثة الإنسانية، انسجاماً مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الحرب، وخاصة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 




 

 


 

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