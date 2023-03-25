المؤبد لشخص قتل شرطيا أثناء الوظيفة في عمّان

الوكيل الإخباري - أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى بحبس متهم (مجهول النسب) بالاشغال الشاقة المؤبدة، لقتله شرطيا اثناء وظيفته الرسمية، بعد أن قام بدهسه بواسطة مركبة كان يستقلها.

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و وفقاً ليومية الغد، كان المتهم برفقة صديقه في شارع الاردن بعمّان، يتناولان المشروبات الكحولية، وبحدود الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق 24/9/2021، اقتربت منهما دورية شرطة النجدة، فما كان من المتهم الا أن جلس في كرسي السائق وقاد بسرعة جنونية بقصد الفرار، حيث تم التعميم على المركبة.



وقامت دورية شرطة ثابتة في منطقة شارع الأردن بإغلاق أحد مسارب الشارع وهو مسرب التنزيل الذي كانت تقف عليه دورية الشرطة حيث قام الوكيل (المغدور) والذي كان يرتدي ملابس فسفورية بإعطاء إشارة التوقف (قف) للمركبة التي يقودها المتهم، إلا أن المتهم استمر بقيادة المركبة وبصورة متهورة، وقد طلب منه صديقه الذي كان يجلس بجانبه لزوم إيقاف المركبة والابتعاد عن رجل السير (المغدور)، إلا أن المتهم استمر بقيادة المركبة نحوه وقام بدهسه قاصداً قتله.



واستمر المتهم بقيادة المركبة بالسرعة نفسها وقد انحرفت المركبة عن مسارها واصطدمت بمركبة أخرى، وتم إلقاء القبض على المتهم بعد أن قاوم الشرطة وشتمهم، وتم إسعاف الوكيل (المغدور) إلى المستشفى لكنه وصل متوفياً.



وأدانت المحكمة المتهم بجناية القتل الواقع على موظف عام اثناء تأديته وظيفته الرسمية وقضت بحبسه بالاشغال الشاقة المؤبدة، كما ادانته بتهم القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتحقير ومقاومة رجال الامن العام وعدم الامتثال لشرطي السير، لكن بالمحصلة قرر المحكمة تطبيق العقوبة الاشد بحق المتهم وهي الوضع بالاشغال الشاقة المؤبدة.

