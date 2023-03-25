السبت 25-03-2023
الوكيل الاخباري

بلدية مادبا تباشر بتشجير المقابر

جنبلاط يدعو لحماية الأردن من مخططات إسرائيل

20 ركعة و 36 ركعة ... الافتاء توضح حول عدد ركعات صلاة التراويح

شاهد تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

المؤبد لشخص قتل شرطيا أثناء الوظيفة في عمّان

الأمم المتحدة: اختتام مؤتمر المياه بمشاركة 10 آلاف شخص

النفط يحقق مكاسب أسبوعية رغم المخاوف من أزمات البنوك

ارتفاع عدد قتلى الضربة الدامية بسوريا.. وبايدن يتوعد طهران

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

ارتفاع أسعار خضار في السوق المركزي اليوم

السبت، 25-03-2023 12:22 م

المؤبد لشخص قتل شرطيا أثناء الوظيفة في عمّان

400123_55_1677171732


الوكيل الإخباري - أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى بحبس متهم (مجهول النسب) بالاشغال الشاقة المؤبدة، لقتله شرطيا اثناء وظيفته الرسمية، بعد أن قام بدهسه بواسطة مركبة كان يستقلها.

اضافة اعلان

 

و وفقاً ليومية الغد، كان المتهم برفقة صديقه في شارع الاردن بعمّان، يتناولان المشروبات الكحولية، وبحدود الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق 24/9/2021، اقتربت منهما دورية شرطة النجدة، فما كان من المتهم الا أن جلس في كرسي السائق وقاد بسرعة جنونية بقصد الفرار، حيث تم التعميم على المركبة.


وقامت دورية شرطة ثابتة في منطقة شارع الأردن بإغلاق أحد مسارب الشارع وهو مسرب التنزيل الذي كانت تقف عليه دورية الشرطة حيث قام الوكيل (المغدور) والذي كان يرتدي ملابس فسفورية بإعطاء إشارة التوقف (قف) للمركبة التي يقودها المتهم، إلا أن المتهم استمر بقيادة المركبة وبصورة متهورة، وقد طلب منه صديقه الذي كان يجلس بجانبه لزوم إيقاف المركبة والابتعاد عن رجل السير (المغدور)، إلا أن المتهم استمر بقيادة المركبة نحوه وقام بدهسه قاصداً قتله.


واستمر المتهم بقيادة المركبة بالسرعة نفسها وقد انحرفت المركبة عن مسارها واصطدمت بمركبة أخرى، وتم إلقاء القبض على المتهم بعد أن قاوم الشرطة وشتمهم، وتم إسعاف الوكيل (المغدور) إلى المستشفى لكنه وصل متوفياً.


وأدانت المحكمة المتهم بجناية القتل الواقع على موظف عام اثناء تأديته وظيفته الرسمية وقضت بحبسه بالاشغال الشاقة المؤبدة، كما ادانته بتهم القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتحقير ومقاومة رجال الامن العام وعدم الامتثال لشرطي السير، لكن بالمحصلة قرر المحكمة تطبيق العقوبة الاشد بحق المتهم وهي الوضع بالاشغال الشاقة المؤبدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
420221273534957151845

20 ركعة و 36 ركعة ... الافتاء توضح حول عدد ركعات صلاة التراويح

2022_4_7_17_45_4_245

بالتمر والماء.. هام من الصحة حول طريقة كسر الصيام

3202320121353674627323

شاهد تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

337280595_946205056392392_2841145817320898110_n

التعامل مع 904 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

0f3c3460-whatsapp-image-2023-03-25-at-11.08.25-am

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

250900_1

جامعة آل البيت تنعى وفاة الطالبة لينا في أول أيام رمضان

أخبار متعلقة
IMG_3821

المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي

640c293d94857

فيديو - لحظة وقوع حادث تصادم بين دراجة ومركبة على طريق البحر الميت

32023594931327405143

إصابة عشريني بعيار ناري إثر مشاجرة في جرش

1020222502445725815428

مديرية الامن العام تحذر من الحالة الجوية

y0Fh2

عشريني ينهي حياته في إربد والأمن يحقق

تعبيرية عن الغرق

انقاذ طفل 3 أعوام تعرّض للغرق في سد الكفرين