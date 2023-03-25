بعد سنوات من الانقطاع.. عودة الخضار والفواكه الأردنية إلى رومانيا

الوكيل الإخباري - أعلن السفير الأردني لدى رومانيا سفيان القضاة أمس الجمعة، عن عودة الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه إلى الأسواق الرومانية، وذلك بعد انقطاعها منذ 10 أعوام.

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وقال القضاة في تغريدة عبر تويتر، إن هذا أحد أهم مخرجات زيارة وزير الزراعة خالد حنفيات إلى رومانيا، مؤكدا أن ذلك تحقق بجهود من وزارة الزراعة والشركة الأردنية - الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو" ومقرها الأردن.



وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، قد بحث خلال زيارته إلى رومانيا الأسبوع الماضي، سبل تعزيز وتطوير التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين رومانيا والأردن، وآفاق توسيع التعاون بين البلدين.