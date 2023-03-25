20 ركعة و 36 ركعة ... الافتاء توضح حول عدد ركعات صلاة التراويح

الوكيل الإخباري -

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أوضحت دائرة الإفتاء الأردنية حول عدد ركعات صلاة التراويح، مبينة انها 20 ركعة وعند بعض المالكية 36 ركعة.وقالت الدائرة ( في الفتوى رقم 355) والتي نشرتها على حسابها على "فيسبوك" صلاة التراويح سنة، وقد اتفقت مذاهب أهل السنة على أنها 20 ركعة، بل ذهب المالكية إلى أنها 36 ركعة، وبناء على ذلك من صلى 8 ركعات فقد أدى بعض هذه السنة، وله الثواب على ما صلى.وبينت أن من استطاع أن يأتي بها كاملة فقد أتى بالسنة كاملة، ومن لم يستطع فقد أتى ببعضها، وله أجر ما صلى، لكن ليس له أن يمنع ولا أن ينهى غيره عن إتمامها؛ لأن النهي إنما يكون عن فعل المنكر، والصلاة خير أعمال المؤمنين.وتاليا نص الفتوى:الموضوع: عدد ركعات صلاة التراويحرقم الفتوى: 355السؤال :كم عدد ركعات صلاة التراويح؟الجواب :الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهصلاة التراويح سنة، وقد اتفقت مذاهب أهل السنة على أنها 20 ركعة، بل ذهب المالكية إلى أنها 36 ركعة، وبناء على ذلك من صلى 8 ركعات فقد أدى بعض هذه السنة، وله الثواب على ما صلى.ومعلوم أن صلاة التراويح هي صلاة قيام الليل في رمضان، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)، وقد نقل أئمة المذاهب السنية كيفيتها عن السلف الصالح إلى عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ففي سنن البيهقي عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: (كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، قَالَ: وَكَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمَئِينِ).وهذا ما عليه العمل في الحرمين الشريفين والمدن الإسلامية العريقة، فمن استطاع أن يأتي بها كاملة فقد أتى بالسنة كاملة، ومن لم يستطع فقد أتى ببعضها، وله أجر ما صلى، لكن ليس له أن يمنع ولا أن ينهى غيره عن إتمامها؛ لأن النهي إنما يكون عن فعل المنكر، والصلاة خير أعمال المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم: (الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِرَ) رواه الطبراني، وقد قال الله تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى. عَبْدًا إِذَا صَلَّى} العلق/9-10. والله تعالى أعلم.