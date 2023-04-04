الصحة تبدأ بإعطاء مطعوم "بايفيلانت" المدعم ضد كورونا

الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الصحة اليوم بإعطاء الجرعة المدعمة من مطعوم ثنائي التكافؤ الذي أنتجته شركة فايزر بايونيتيك تحت إسم بايفيلنت في مراكز التطعيم التابعة للوزارة في جميع محافظات المملكة.

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وأعلن الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول عن وصول 100 ألف جرعة مطعوم بايفيلانت فايزر بيونيتيك الذي يعطى كجرعة مدعمة بواقع جرعة واحدة لمن تلقى في السابق جرعتين من أي مطعوم من مطاعيم كورونا على أن تكون آخر جرعة تلقاها قبل ستة شهور على الأقل.

وبين الشبول أن وزارة الصحة استلمت شحنة المطاعيم كتبرع من الحكومة الفرنسية للمساهمة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا والتي وصلت نسبة التطعيم فيها في الأردن حوالي 75% من الفئة المستهدفة.



وبين الشبول أن منظمة الصحة العالمية أوصت مؤخراً بضرورة أخذ الجرعة المدعمة من المطعوم كأولوية مرتفعة لفئة كبار السن وفئة الشباب الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص الذين يعانون من أمراض ضعف المناعة والكوادر الصحية العاملة في الخطوط الأمامية.



وأوضح الشبول أنه بإمكان من يرغب أخذ الجرعة المدعمة التوجه لأخذها في أحد مراكز التطعيم التابعة للوزارة والتي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر على صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

