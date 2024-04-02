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الصفدي يبحث مع نظيريه البلجيكية والألباني وقف الحرب على غزة

الثلاثاء، 02-04-2024 12:06 م

الصفدي يبحث مع نظيريه البلجيكية والألباني وقف الحرب على غزة

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الوكيل الاخباري - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب جرى خلاله بحث سبل إنهاء الوضع الكارثي المستمر على قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي.

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وأكد الوزيران ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة. 


وبحث الصفدي ونظيرته البلجيكية التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي الجهود المستهدفة منع هجوم إسرائيلي أوسع على رفح.


كما أجرى الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية ألبانيا إيجلي حساني، بحث خلاله الوضع الكارثي في غزة وجهود بلورة موقف دولي فاعل للتوصل لوقف لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.


 




 

 


 

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