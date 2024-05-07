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الثلاثاء، 07-05-2024 01:27 م

القسام تشتبك مع جنود الاحتلال شرق رفح

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الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية في رفح بقذيفة "الياسين 105" مؤكدة اشتعال النيران فيها.

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كما أكدت أنها اشتبكت مع جنود الاحتلال الذين تحصنوا داخل بناء بالقرب من الدبابة في حي الشوكة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القسام أنها قصفت قوات الاحتلال المتوغلة شرق رفح.

وكانت قد حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أن أي عملية عسكرية في رفح لن تكون "نزهة" لجيش الاحتلال، مشيرة إلى أن المقاومة على أتم الاستعداد للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم سيطرته على معبر رفح بشكل كامل، مشيراً إلى أنه يقوم بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة.





 




 

 


 

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