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الإثنين، 22-04-2024 06:17 م

الصفدي يبحث ونظيره الكوري وقف الحرب على غزة

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الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية كوريا تشو تيه-يول، هنأه خلاله بتعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية كوريا.

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وأكد الصفدي تطلعه للعمل مع تشو للبناء على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزها في مختلف المجالات.


وبادل تشو الصفدي تأكيد الحرص على توسعة التعاون بين المملكة وجمهورية كوريا، وتعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين.

 

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