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الثلاثاء، 02-04-2024 12:26 ص

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

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الوكيل الاخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وأدى إلى قتل وجرح عدد من الأشخاص. 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن استهداف القنصلية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، واعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. 

وعبّر القضاة عن تعازي الأردن بضحايا القصف والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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