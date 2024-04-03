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الأربعاء، 03-04-2024 04:18 م

وزير الخارجية يهنئ نظيره اليمني بتعيينه وزيرا للخارجية

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الوكيل الاخباري- هنأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، خلال اتصالاً هاتفياً وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع الزنداني بتعيينه وزيراً للخارجية في اليمن، متمنيا له التوفيق في خدمة مصالح اليمن.اضافة اعلان


وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة للتوصل لحل للأزمة اليمنية، بم يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والازدهار. ‎

وأكّد الصفدي حرصه للعمل مع نظيره اليمني لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعمه للجهود المستهدفة لحل الأزمة اليمنية.

 




 

 


 

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