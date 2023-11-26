الصفدي يبدأ زيارة عمل لبرشلونة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الاخباري - يبدأ اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى برشلونة، يترأس خلالها والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعمال المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، الذي تستضيفه إسبانيا، وتنطلق أعماله غداً.



واتفق الصفدي وبوريل على أن يكرس هذا المنتدى، الذي سيجمع وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وعدد من المؤسسات الأورو-متوسطية، لبحث بند واحد وهو وقف إطلاق النار والتدهور الخطير والكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب على غزة.

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