تعميم من رئيس الوزراء بعد ارتفاع اصابات كورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعميماً على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والهيئات والمؤسسات الرسمية والجامعات الرسمية والخاصة والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة وجميع منشآت القطاع الخاص نظراً لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأونة الأخيرة نتيجة للتهاون الملحوظ بأجراءات الوقاية والسلامة العامة وخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات وعدم أخذ المطاعيم.



وأكد الخصاونة في التعميم بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع جائحة كورونا .



وشدد على ضرورة الإلتزام التام بأعلى درجات الحزم بتطبيق أوامر الدفاع والتعليمات والبلاغات والقرارات الصادرة بموجبها والتعاون التام من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالرقابة والتفتيش وضرورة التنسيق مع هذه الجهات بشأن حصول جميع المواطنين على المطاعيم بما يكفل منع انتشار الوباء.



كما شدد الخصاونة على ضرورة التقيد التام بمنع أي تجاوزات بهذا الصدد مهما كان شكلها واعتبار هذا الأمر أولوية مركزية وأساسية لتشكيل حالة من الردع وتحقيق المستوى المطلوب من الإلتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.

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