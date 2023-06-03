السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي يشارك بمراسم تنصيب الرئيس التركي

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السبت، 03-06-2023 06:42 م

الصفدي يشارك بمراسم تنصيب الرئيس التركي

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، في مراسم تنصيب فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفترة رئاسية جديدة.

ونقل الصفدي تمنيات جلالة الملك للرئيس أردوغان بالتوفيق في قيادة الجمهورية التركية الشقيقة نحو المزيد من التقدم والازدهار، وحرص جلالته على استمرار العمل مع فخامته على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

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