الصفدي يطلع نظيريه المالطي والفنلندي على مخرجات اجتماع عمّان التشاوري

الوكيل الاخباري - أطلع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، نظيريه المالطي والفنلندي على مخرجات اجتماع عمّان التشاوري حول سوريا.

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الصفدي أطلع وزير خارجية مالطا، إيان بورغ، الذي تشغل بلاده مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، خلال اتصال هاتفي، على مخرجات اجتماع عمان التشاوري حول سوريا، والمسار السياسي العربي، والدور الذي أطلقه الاجتماع للعمل على حل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.



وأجرى الصفدي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، أطلعه خلاله على مخرجات اجتماع عمان التشاوري حول سوريا، والمسار العربي الذي أطلقه بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها وينهي المعاناة التي سببتها الأزمة، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها ويلبي طموحات الشعب السوري.

