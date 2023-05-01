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الإثنين، 01-05-2023 01:52 م

الأردن يسير 10 شاحنات تحمل مساعدات إغاثية لسوريا

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الوكيل الإخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات اغاثية جديدة مكونة من عشر شاحنات بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي الى الأشقاء في سوريا ضمن حملة الاستجابة الطارئة.

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وتحمل القافلة مواد طبية واغاثية وغذائية من ضمن التبرعات التي استقبلتها الهيئة خلال الفترة الماضية من مختلف القطاعات والجهات المتبرعة وسيصار تسليمها الى الهلال الأحمر السوري من خلال نظام التبادل الفوري (Back to Back) ليتم توزيعها على المتضررين من الزلزال في مختلف المناطق.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي: ” تستمر جهود الأردن في تقديم المساعدات الاغاثية والإنسانية للشعب الشقيق في سوريا والذي تضرر من الزلزال، وبعد مرور أكثر من شهرين على الكارثة فإننا نعمل على استمرارية تقديم الدعم والعون لضمان تعافي الأشقاء في سوريا وعودة حياتهم الطبيعية".


وأضاف الشبلي بأن عدد الشاحنات التي تم ارسالها الى الأشقاء في سوريا وصلت الى 172 شاحنة بالاضافة الى ثلاث طائرات.


 




 

 


 

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