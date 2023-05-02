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الصفدي يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قضايا إقليمية

الثلاثاء، 02-05-2023 01:38 م

الصفدي يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قضايا إقليمية

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الوكيل الإخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي. 

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وأكد الصفدي وكوروشي أهمية التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة ومؤسساتها في عديد جوانب تنموية وإنسانية، وخصوصاً في جهود توفير العيش الكريم للاجئين.


وبحث الصفدي وكوروشي أيضاً قضايا إقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. 


ووضع الصفدي رئيس الجمعية العامة في صورة العقبات والتحديات التي تواجه إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة. 


وأكد الصفدي أهمية تكاتف الجهود لوقف التدهور الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعادة اطلاق مفاوضات فاعلة ومنتجة تعيد الثقة بجدوى العملية السياسية وتضع المنطقة على طريق السلام العادل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد. 


كما أطلع الصفدي كوروشي على نتائج اجتماع عمّان التشاوري حول الأزمة السورية الذي عقد يوم أمس، وأطلق مساراً سياسياً جديداً بقيادة عربية لحل الأزمة ومعالجة جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.


 




 

 


 

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