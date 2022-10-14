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الجمعة، 14-10-2022 08:08 م

الصناعة: نجهز مخازن جديدة تتسع لـ500 ألف طن من القمح والشعير

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة المخزون في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عاطف علاونة، إن مخزون المملكة من القمح يكفي لـ 15 شهرًا.

وأضاف علاونة، في مداخلة له عبر شاشة المملكة، أن مخزون مادة الشعير في المستودعات تكفي لمدة 12 شهرًا.

وشدد على أن الوزارة تقوم في الوقت الراهن ببناء مخازن جديدة في منطقة القطرانة تتسع لـ 500 ألف طن، متوقعا نهاية العمل بمرحلة المشروع الأولى نهاية العام.

ولفت إلى أنه من المرجح نهاية العمل بالمرحلة الثانية من مشروع مخازن القطرانة الجديدة، خلال النصف الثاني من العام المقبل، وفق ما نقلت المملكة.

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