تعديل الحظر الليلي بالاردن بعد 4 ايام وهكذا سيكون الحظر بعيد الاضحى

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان

على ضوء الخطة الحكومية ، من المقرر أن يتم تعديل ساعات الحظر الجزئي الليلي المفروض للحد من تداعيات جائحة كورونا في المملكة الخميس القادم، والتي تبدأ المرحلة الثانية منها اعتبارًا من 1/7/2021 .بدوره أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لن يتم تعديل ساعات الحظر الليلي خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، بحيث يتم زيادة ساعات الحظر - كما تردد عند الكثيرين -.وبيّن أنّه سيتم العمل بالخطة الحكومية للمرحلة الثانية في " عيد الأضحى " دون تعديل .