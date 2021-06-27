الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 06:17 م

تعديل الحظر الليلي بالاردن بعد 4 ايام وهكذا سيكون الحظر بعيد الاضحى

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - على ضوء الخطة الحكومية ، من المقرر أن يتم تعديل ساعات الحظر الجزئي الليلي المفروض للحد من تداعيات جائحة كورونا في المملكة الخميس القادم، والتي تبدأ المرحلة الثانية منها اعتبارًا من 1/7/2021 .اضافة اعلان


بدوره أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لن يتم تعديل ساعات الحظر الليلي خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، بحيث يتم زيادة ساعات الحظر - كما تردد عند الكثيرين -.

وبيّن أنّه سيتم العمل بالخطة الحكومية للمرحلة الثانية في " عيد الأضحى " دون تعديل .

 




 

 


 

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