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الأحد، 20-03-2022 10:12 ص

الصناعة والتجارة تدعو للتبليغ عند التعرّض لانتهاك الحقوق

مبنى وزارة الصناعة والتجارة


الوكيل الإخباري - طلبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من المواطنين تقديم الشكاوى والتبليغات عند التعرّض لأي انتهاك بالحقوق. 

وقالت الوزارة، في منشور لها عبر "فيسبوك" اليوم الاحد، إن الشكاوى تُقدم من خلال مديرية حماية المستهلك عبر قنوات الاتصال والتواصل التالية:

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منصة بخدمتكم، وتطبيق الواتساب من خلال الرقم (0797527819) وصفحة موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك (www.facebook.com/mit.gov.jo) والبريد الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ([email protected]).  او الاتصال على رقم الوزارة (5629030 06/)


واوضحت الوزارة انه بامكان المواطنين تقديم الشكوى خطياً لدى مديرية حماية المستهلك في الوزارة او مديريات الوزارة في المحافظات.



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