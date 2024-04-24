الأربعاء 24-04-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب مدخل بيت عينون شمال الخليل

24_4_2024 .. 100 حفلة زفاف في صالات الأردن

عبابنة: لا يوجد إبرة حساسية في الأردن وما يباع للمواطنين إبرة كرتزون

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % في 2023

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

عشريني يقتل شقيقه في البقعة

أسماء رؤساء مجالس المحافظات - تحديث مستمر

سلطنة عُمان توقف الابتعاث للجامعات الأردنية الخاصة مؤقتاً

وزير المالية الإسرائيلي يثني على استقالة رئيس شعبة الاستخبارات

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف جنوب لبنان وحزب الله يرد

الأربعاء، 24-04-2024 10:08 ص

الصناعة والتجارة تطرح عطاءً لشراء 100 أو 120 ألف طن من القمح

99


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح.اضافة اعلان


ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارا غير مستردة، لافتة إلى أن آخر موعد لقبول العروض الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل .

ويشترط للاشتراك في العطاء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220222515120444187522

24_4_2024 .. 100 حفلة زفاف في صالات الأردن

طط

عبابنة: لا يوجد إبرة حساسية في الأردن وما يباع للمواطنين إبرة كرتزون

gdb

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % في 2023

88

مركزا التوثيق الملكي والمحفوظات السعودي يبحثان التعاون المشترك

32024210033911809298

عشريني يقتل شقيقه في البقعة

4dcef843-3ab4-4802-b2ae-b5bbf34a54fc

أسماء رؤساء مجالس المحافظات - تحديث مستمر

أخبار متعلقة
1712571871296

رقابة رسمية مشددة على الأسواق والبضائع خلال عطلة العيد

550524_5_1711451679

صندوق دعم وتطوير الصناعة يدعم 395 منشأة بقيمة 45 مليون دينار في 2023

file

البريد الأردني يقدم خدماته في الصناعة والتجارة بدءا من اليوم

660285aa2823c

الصناعة والتجارة تطلق المرحلة الثانية من برامج صندوق دعم الصناعة