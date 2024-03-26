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الثلاثاء، 26-03-2024 12:15 م

الصناعة والتجارة تطلق المرحلة الثانية من برامج صندوق دعم الصناعة

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الوكيل الاخباري- أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجولة الثانية لبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، وسيتم البدء باستقبال الطلبات من قبل الشركات الصناعية اعتبارا من الاثنين 8 نيسان 2024 من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.اضافة اعلان


وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وفق بيان، إن المنصة ستستقبل الطلبات لثلاثة برامج هي برنامج الحوافز المبني على المخرجات والذي يتم تنفيذه من قبل وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبرنامج تحديث الصناعة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض فيما سيتم الإعلان عن بدء استقبال طلبات الجولة الثانية لبرنامج ترويج الصادرات الذي يتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير في النصف الثاني من العام 2024.

وأشار إلى أن المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق تبلغ قيمتها حوالي 42 مليون دينار لأكثر من 330 منشأة صناعية وسيتم تقديمها على شكل حوافز ومنح وضمانات وجميعها أموال غير مستردة.

ولفت البيان إلى أن عدد الطلبات الكلي التي تم استلامها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لاستلام الطلبات للعام 2023 للمرحلة الأولى من جميع برامج الصندوق الأربعة بلغ 1400 طلب، وقد بلغت قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العام الماضي 45.168 مليون دينار لـ 395 منشأة صناعية والتي تشكل بمجملها 50.2% من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق الأربعة البالغ قيمتها 90 مليون دينار.

 




 

 


 

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