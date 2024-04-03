صندوق دعم وتطوير الصناعة يدعم 395 منشأة بقيمة 45 مليون دينار في 2023

الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة الأربعة عام 2023 الذي تنفذه الحكومة عبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والعديد من المؤسسات، أكثر من 45 مليون دينار بنسبة 50.2 % ، من إجمالي ميزانية تصل لنحو 90 مليون دينار.

اضافة اعلان



وتهدف برامج الدعم المقدمة من الصندوق الى المساهمة في تخفيف عبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني.



ووفق البيانات بلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من كل برامج الصندوق 395 منشأة من إجمالي 1084 مستفيدة منذ إطلاقه عام 2022.



وينشد الصندوق عبر برامجه، الى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية والمساهمة في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.



واستفادت من برنامج ضمان الحوافز المبني على المخرجات الذي تنفذه وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 135 منشأة من إجمالي 400 منشأة مستفيدة من البرنامج، بقيمة دعم مالي بلغ نحو 30 مليون دينار من إجمالي 59 مليون دينار.



ويهدف البرنامج إلى منح حافز مالي للمؤسسات الصناعية ضمن معايير مبنية على مخرجات الصناعة والتي ستحسّن القدرات التنافسية للصناعات الأردنية وتزيد إنتاجيتها، وتطوير الإدارة الصناعية من خلال الاستفادة من البحوث والدراسات الفنية والتطبيقية، ويتضمن تغطية ما نسبته 50-85% من إجمالي التكاليف والمبالغ المستثمرة لتحقيق المعايير المعتمدة.



وبلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من برنامج تحديث الصناعة العام الماضي، 138منشأة من إجمالي 435 منشأة مستفيدة من البرنامج بقيمة دعم مالي بلغت قرابة 12مليون دينار من إجمالي بلغ نحو 20 مليون دينار.



ويهدف البرنامج الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) إلى تقديم دعم للمؤسسات الصناعية الساعية إلى زيادة المبيعات من خلال الوصول لأسواق جديدة أو زيادة المبيعات في أسواق قائمة، أو زيادة الإنتاج لمقابلة ازدياد الطلب على المنتجات، أو استحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم لزيادة المبيعات، أو الحصول على شهادات المطابقة العالمية لتحسين جودة المنتجات والإدارة والبيئة أو تقليل التكاليف بغرض زيادة الربحية من خلال توفير في تكلفة الموارد المائية والطاقة أو تحسين الإنتاجية وإدارة الموارد وتقليل الفاقد لعمليات الإنتاج، أو توليد وظائف جديدة.



واستفادت من البرنامج الثالث "ترويج الصادرات" الذي تنفذه شركة بيت التصدير، 75 منشأة خلال العام الماضي من إجمالي 160 منشأة مستفيدة من البرنامج منذ إطلاق برامج الصندوق بقيمة دعم مالي بلغ قرابة 3 ملايين دينار العام الماضي من إجمالي 8 ملايين دينار لكل المنشآت التي استفادت من البرنامج.