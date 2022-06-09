الخميس 09-06-2022
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الخميس، 09-06-2022 01:59 م

الصناعة والتجارة للمواطنين: بلغوا عن المغالين في الأسعار

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الوكيل الإخباري - رصد-  أرسلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الخميس، رسائل قصيرة على هواتف المواطنين، طلبت فيها تقديم شكاوى رسمية، في حال عدم بيع التجار للسلع بذات السعر المُعلن.اضافة اعلان


ونشرت الوزارة في الرسالة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" رقم الشكاوى في حال وجود أي تبليغ عن المغالاة، وطلبت المبادرة بالاتصال على الرقم 5661176. 

وكان قد أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الحكومة سوف تواجه أي مغالاة أو رفع غير مبرر للاسعار بـ " 20 عين حمراء". 

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